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Первые леди Франции и ФРГ у памятника жертвам Холокоста

Первые леди Франции и ФРГ у памятника жертвам Холокоста

Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись, проходя "мимо каменных плит в память об убитых евреях", сообщает Bild.

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Комментарии
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Алексей Тан
А чего не смеяться то!!??.... Если еврейское &quot;гетто&quot; в Польше,... благополучно про существовало, до 44-ого года... пока, ... пока Русские не пришли... А треть погибших в Белярюси, так любящим упоминать евреями - хасидами,  так они только умалчивают!!!... что убивали то только Русских!!, женщин и детей, в трёх Русских восточных областях, ... Витебской, Могилёвской и Гомельской областях.... там! и только там, есть МАССОВЫЕ захоронения, женщин и детей!!!...... ДОГАДАЙТЕСЬ с трёх раз!... для какого народца, зачищались эти земли??  ... .
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