Первые леди Франции и ФРГ у памятника жертвам Холокоста

Алексей Тан

А чего не смеяться то!!??.... Если еврейское "гетто" в Польше,... благополучно про существовало, до 44-ого года... пока, ... пока Русские не пришли... А треть погибших в Белярюси, так любящим упоминать евреями - хасидами, так они только умалчивают!!!... что убивали то только Русских!!, женщин и детей, в трёх Русских восточных областях, ... Витебской, Могилёвской и Гомельской областях.... там! и только там, есть МАССОВЫЕ захоронения, женщин и детей!!!...... ДОГАДАЙТЕСЬ с трёх раз!... для какого народца, зачищались эти земли?? ... .