ЦИК решает вопрос о регистрации Грудинина как кандидата в депутаты Госдумы. Платошкин о "просветлении" жены, подавшей жалобу

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаЦИК решает вопрос о регистрации Грудинина как кандидата в депутаты Госдумы. Платошкин о "просветлении" жены, подавшей жалобу МНЕНИЕ#НАРОДНОЕ ЦИК решает вопрос о регистрации Грудинина как кандидата в депутаты Госдумы.Вернуться к статье426НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАркадий АлександровСовсем плохо у липовой власти - с тупорылой бабой носятся, как дурак со ступой.GGarryвы это про кого тут речь ведете, товарисч?GGarryвы это про кого тут речь ведете, товарисч?ИИринаС Путиным всё понятно-он боится малейшей альтернативы себя у народа ,но какая же мразь -это бывшая жена Грудинина ,власть её и так сделала богатейшей за счет ограбления Грудинина ,а ей всё мало ,наверно ,еще что-то её пообещала власть .ТТатьянаА сам Грудинин не мразь? Ни чести , ни достоинства нет у него! Лезет во власть любыми путями: во всех партиях был, сколько денег умыкнул и он порядочный?Владимир СоловьевЯ не буду извиняться, но ты самая тупая дура, Грудинина выдвигает народ, в отличие от партии жуликов и воров, где как раз сами лезут что бы еще больше наворовать, не лезла бы ты со своим скудным умишком в серьезные темы.Владимир Соловьевона ограбила не столько Грудинина сколько совхоз им Ленина, не зря он с ней развелся.ТТатьянаЕсли видишь только дураков- то ты центровой!!! Это какой народ выдвигает этого афериста? Партия жуликов КПРФ такая же , нисколько не лучше прочих.Скудное умишко у тебя и таких как ты, сторонников аферистов и воров!!!!ГусЕнаКак же он миллионэром стал?GGarryНу так назвать то сможешь альтернативу, малыш???GGarryсам грудка пидар мохнорылый, пытался обмануть жену при разделе имущества......скот конченныйGGarryКакой народ, чувачок??? Уж не тот ли народ, который Грудка в своем совхозе наебал с землей????? аль его бывшая, которую он тоже пытался наебать с разделом имущества????GGarryте еже расскажи, что грудка себе завел для траха МОЛОДУЮ БАБУ, которая ему потом выблядков родила.... при живой женеGGarryА что там говорить.....папа Зю долларовый миллионерGGarryЕсли вы про грудку, то могу рассказать.....ГусЕнаДа, про него. Расскажите пжл. А то тут его чуть не мучеником кже назначили.Вячеслав 5Что есть порядочный человек в наше время?-там в думе все порядочные или через одного?Вячеслав 5Тебе земля нужна.? так бери не болтай зря,но если на ней ничего не растёт-закон знаешь-олух.Вячеслав 5Бабы уже и уши открыли.они ведь любят ушами-сколько идиотов в стране.даже не знал-хо-хо-хо.ВСВадим СкоробогатовНарод????А может тупое быдло, что об этом грудинине и грамма не знают?ВСВадим СкоробогатовКак и остальные...Что-то своровал,что-то схимичил...Владимир Соловьевты просто тупое хамло, и продажная с ка как и его бывшая.Владимир СоловьевГрудинин для народа сделал столько что ты со своей жадность, и тупостью не сделаешь за всю свою поганую жизньМарина Трянинаа сколько он умыкнул? у вас есть доказательства? или вы бабские сплетни распространяете?Марина Трянинавы, видимо, из тех, кто против всех... и ахеджакова вас раздражает, и кпрф, и все партии... Наверное, вы считаете себя умнее всех, только в президенты вас не пускают.. Вы попробуйте колхоз сохранить, его инфраструктуру построить... .Марина Трянинаа вы больше верьте женам и сплетням...Марина Трянинану и что? вам то какое до этого дело? вы же не знаете, как он со своей женой жил и какой она была...Марина Трянинасудя по решениям, которые навязывает наше правительство, оно весь народ считает тупым быдлом...и грудинина, в том числе... поэтому делает все, чтобы не пустить его в свои ряды - родина и ей подобные удобнее...ВСВадим СкоробогатовЕсли он вам нужен...То голосуйте...Мне он и НАХ не нать...ВСВадим СкоробогатовСпросите об этом жителей того совхоза, которых он обобрал...Владимир СоловьевТы тупой? так с чего решил что все тоже тупые. Если бы такие жители были, ваши поганые СМИ и такие же поганые блогеры давно бы их показывали на каждом канале. Все кто поливает грязью Грудинина все платные сволочи мягко выражаясьИрина МатвееваТак Грудинин тоже не альтернатива. Ну, не везёт нашей стране с бывшими председателями колхозов, дорвавшимися до власти... От Хрущёва - до Стародубцева. Они только и могут, что разорять и разворовывать созданное предшественниками.Александр Кондаковкомм. ворье прет во власть - деньги народу их на свалку!ААлександрНачалось обсиралово.ВСВадим СкоробогатовА что его обсирать, коль сам он по уши в дерьме?????Всё дерьмо в думу лезет.GGarryкого тут обсирают? тот кто уже по уши в своем говне невозможно обосратьВячеслав 5Анонимов не признаю-это никто и ничто.Марина Трянинану такие, как вы, принимаете активное участие в этой грязной компании против Грудинина...Ингерман Ланскаязаныли мрази красножорыеАлександр ПоповОдно могу сказать - КПРФ в целом и Грудинин в частности мне пенсионный возраст НЕ повышали. Остальное бла - бла - бла.Константин ЗаболотныйРаньше нужно было.Раньше! Когда Зюганов победил Ельцина на выборах президента и сам отдал ему власть на блюдечке с голубой каёмочкой... Остальное бла - бла - бла.владимир крыловКакой Грудинин? Вот Ксюшка Собчак из Дома 2-это достойный политик.Комментировать
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