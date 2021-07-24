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ЦИК решает вопрос о регистрации Грудинина как кандидата в депутаты Госдумы. Платошкин о "просветлении" жены, подавшей жалобу

ЦИК решает вопрос о регистрации Грудинина как кандидата в депутаты Госдумы. Платошкин о "просветлении" жены, подавшей жалобу

МНЕНИЕ#НАРОДНОЕ ЦИК решает вопрос о регистрации Грудинина как кандидата в депутаты Госдумы.

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Аркадий Александров
Совсем плохо у липовой власти - с тупорылой бабой носятся, как дурак со ступой.
Garry
вы это про кого тут речь ведете, товарисч?
Garry
вы это про кого тут речь ведете, товарисч?
Ирина
С Путиным всё понятно-он боится малейшей альтернативы себя у народа ,но какая же мразь -это бывшая жена Грудинина ,власть её и так сделала богатейшей за счет ограбления Грудинина ,а ей всё мало ,наверно ,еще что-то её пообещала власть .
Татьяна
А сам Грудинин не мразь? Ни чести , ни достоинства нет у него! Лезет во власть любыми путями: во всех партиях был, сколько денег умыкнул и он порядочный?
Владимир Соловьев
Я не буду извиняться, но ты самая тупая дура, Грудинина выдвигает народ, в отличие от партии жуликов и воров, где как раз сами лезут что бы еще больше наворовать, не лезла бы ты со своим скудным умишком в серьезные темы.
Владимир Соловьев
она ограбила не столько Грудинина сколько совхоз им Ленина, не зря он с ней развелся.
Татьяна
Если видишь только дураков- то ты центровой!!! Это какой народ выдвигает этого афериста? Партия жуликов КПРФ такая же , нисколько не лучше прочих.Скудное умишко у тебя и таких как ты, сторонников аферистов и воров!!!!
ГусЕна
Как же он миллионэром стал?
Garry
Ну так назвать то сможешь альтернативу, малыш???
Garry
сам грудка пидар мохнорылый, пытался обмануть жену при разделе имущества......скот конченный
Garry
Какой народ, чувачок??? Уж не тот ли народ, который Грудка в своем совхозе наебал с землей????? аль его бывшая, которую он тоже пытался наебать с разделом имущества????
Garry
те еже расскажи, что грудка себе завел для траха МОЛОДУЮ БАБУ, которая ему потом выблядков родила.... при живой жене
Garry
А что там говорить.....папа Зю долларовый миллионер
Garry
Если вы про грудку, то могу рассказать.....
ГусЕна
Да, про него. Расскажите пжл. А то тут его чуть не мучеником кже назначили.
Вячеслав 5
Что есть порядочный человек в наше время?-там в думе все порядочные или через одного?
Вячеслав 5
Тебе земля нужна.? так бери не болтай зря,но если на ней ничего не растёт-закон знаешь-олух.
Вячеслав 5
Бабы уже и уши открыли.они ведь любят ушами-сколько идиотов в стране.даже не знал-хо-хо-хо.
Вадим Скоробогатов
Народ????А может тупое быдло, что об этом грудинине и грамма не знают?
Вадим Скоробогатов
Как и остальные...Что-то своровал,что-то схимичил...
Владимир Соловьев
ты просто тупое хамло, и продажная с ка как и его бывшая.
Владимир Соловьев
Грудинин для народа сделал столько что ты со своей жадность, и тупостью не сделаешь за всю свою поганую жизнь
Марина Трянина
а сколько он умыкнул? у вас есть доказательства? или вы бабские сплетни распространяете?
Марина Трянина
вы, видимо, из тех, кто против всех... и ахеджакова вас раздражает, и кпрф, и все партии... Наверное, вы считаете себя умнее всех, только в президенты вас не пускают.. Вы попробуйте колхоз сохранить, его инфраструктуру построить... .
Марина Трянина
а вы больше верьте женам и сплетням...
Марина Трянина
ну и что? вам то какое до этого дело? вы же не знаете, как он со своей женой жил и какой она была...
Марина Трянина
судя по решениям, которые навязывает наше правительство, оно весь народ считает тупым быдлом...и грудинина, в том числе... поэтому делает все, чтобы не пустить его в свои ряды - родина и ей подобные удобнее...
Вадим Скоробогатов
Если он вам нужен...То голосуйте...Мне он и НАХ не нать...
Вадим Скоробогатов
Спросите об этом жителей того совхоза, которых он обобрал...
Владимир Соловьев
Ты тупой? так с чего решил что все тоже тупые. Если бы такие жители были, ваши поганые СМИ и такие же поганые блогеры давно бы их показывали на каждом канале. Все кто поливает грязью Грудинина все платные сволочи мягко выражаясь
Ирина Матвеева
Так Грудинин тоже не альтернатива. Ну, не везёт нашей стране с бывшими председателями колхозов, дорвавшимися до власти... От Хрущёва - до Стародубцева. Они только и могут, что разорять и разворовывать созданное предшественниками.
Александр Кондаков
комм. ворье прет во власть - деньги народу их на свалку!
Александр
Началось обсиралово.
Вадим Скоробогатов
А что его обсирать, коль сам он по уши в дерьме?????Всё дерьмо в думу лезет.
Garry
кого тут обсирают? тот кто уже по уши в своем говне невозможно обосрать
Вячеслав 5
Анонимов не признаю-это никто и ничто.
Марина Трянина
ну такие, как вы, принимаете активное участие в этой грязной компании против Грудинина...
Ингерман Ланская
заныли мрази красножорые
Александр Попов
Одно могу сказать - КПРФ в целом и Грудинин в частности мне пенсионный возраст НЕ повышали. Остальное бла - бла - бла.
Константин Заболотный
Раньше нужно было.Раньше! Когда Зюганов победил Ельцина на выборах президента и сам отдал ему власть на блюдечке с голубой каёмочкой... Остальное бла - бла - бла.
владимир крылов
Какой Грудинин? Вот Ксюшка Собчак из Дома 2-это достойный политик.

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