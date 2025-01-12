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Царьград

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Израиль наносит удары по объектам в Ливане: новые авиаудары в регионе

Израиль наносит удары по объектам в Ливане: новые авиаудары в регионе

Израильские военные нанесли авиаудары по объектам на юге Ливана, связанным с "Хезболлах", и маршрутам контрабанды оружия на сирийско-ливанской границе.

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