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«Непонятно - объясним!»: запрет хиджабов в школах Владимира возбудил Думу

«Непонятно - объясним!»: запрет хиджабов в школах Владимира возбудил Думу

Исламское духовенство решило установить свои правила в традиционно русском регионе. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алексей НИКИТИН Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что встретился с коллегой из Владимирской области – депутатом Игорем Игошиным.

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Комментарии
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ЮЮ
Юлия Юлия
Сколько еще власти будут терпеть этот беспредел и издевательства!?Народ на грани от этой наглости !
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59 мин.
Ирина Трифонова
Вперед в Средневековье!Долой культуру и цивилизацию
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54 мин.
Владимир Кузин
Не лезьте в чужой монастырь со своим уставом, не нравится - учитесь в исламских учебных заведениях.
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49 мин.

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