«Непонятно - объясним!»: запрет хиджабов в школах Владимира возбудил Думу

Исламское духовенство решило установить свои правила в традиционно русском регионе. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алексей НИКИТИН Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что встретился с коллегой из Владимирской области – депутатом Игорем Игошиным.
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