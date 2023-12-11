Праздничная кухня: десерт без выпечки с желе, зефиром и фруктами

К новогоднему столу приходится готовить сразу много блюд, и зачастую для них используется духовка. Чтобы не тратить время и силы еще и на выпечку торта, попробуйте приготовить нежный десерт без выпечки на основе желе и зефира с добавлением фруктов и ягод.