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Царьград

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Годовалый малыш выпал из окна на юге Москвы и госпитализирован

Годовалый малыш выпал из окна на юге Москвы и госпитализирован

Во вторник на юге Москвы годовалый мальчик выпал из окна второго этажа на Каширском шоссе и был госпитализирован с травмами.

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