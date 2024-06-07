Кухня и дом
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Кухня и дом

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Свежие комментарии

Что может быть лучше вкусного десерта? Только вкусный и простой торт.

Что может быть лучше вкусного десерта? Только вкусный и простой торт.

﻿﻿Многие из нас не готовы проводить много времени на кухне, но иногда все же хочется чего-нибудь сладкого – и идеальным компромиссом для решения этой дилеммы является медовый торт, знакомый каждому из нас с детства.

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