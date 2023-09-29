«Травоядные» хищники Как Запад веками жил грабежом других стран и народов Валерий Панов Запад представляет собой «империю лжи», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Нью-Йорке на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.