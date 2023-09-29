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«Травоядные» хищники

«Травоядные» хищники

«Травоядные» хищники Как Запад веками жил грабежом других стран и народов Валерий Панов    Запад представляет собой «империю лжи», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Нью-Йорке на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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