Полковник объяснил способность ВСУ атаковать территории в 1300 километрах от границы

Около 30 процентов украинских беспилотников действительно могут преодолевать расстояние от границы до Удмуртии и при этом становиться видимыми для средств противовоздушной обороны только при выходе на ударную позицию, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.