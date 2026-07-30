Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Полковник объяснил способность ВСУ атаковать территории в 1300 километрах от границы

Полковник объяснил способность ВСУ атаковать территории в 1300 километрах от границы

Около 30 процентов украинских беспилотников действительно могут преодолевать расстояние от границы до Удмуртии и при этом становиться видимыми для средств противовоздушной обороны только при выходе на ударную позицию, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

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