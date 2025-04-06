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Губерниев о чемпионстве Сафонова во Франции: «Матвей для этого и уезжал. Восхищаюсь, что он не зассал. И не просто поехал лавку полировать, а играет, конкурирует»

В 28‑м туре Лиги 1 парижане дома обыграли «Анжео» (1:0) и досрочно стали чемпионами. Для Сафонова, который перешел в «ПСЖ» летом из «Краснодара», это второй трофей во Франции.

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