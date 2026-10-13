Эксперт Муртазин предупредил о штрафах банков за звонки без маркировки

Банкам, которые не маркируют массовые звонки, теоретически грозит штраф, но на первом этапе их звонки, скорее всего, просто перестанут доходить до клиентов.
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