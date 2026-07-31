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Кривцов о «Краснодаре»: «Мне больше Кубок России хочется выиграть, но в идеале два трофея, а потом еще Суперкубок. Было бы вообще супер»

Полузащитник « Краснодара »  Никита Кривцов  высказался об итогах прошедшего сезона. «Быки» заняли 2-е место в РПЛ , уступив чемпионство «Зениту».

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