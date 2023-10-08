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Власти: Энергодар остался без электричества

Власти: Энергодар остался без электричества

Энергодар и ряд сёл Запорожской области остались без электричества по причине аварии на подстанции, сообщают власти города/ «В связи с аварией на подстанции «Таврия» без электроэнергии остался город Энергодар и ряд других населённых пунктов», — приводит РИА Новости сообщение.

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