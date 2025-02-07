«Вытрут ноги»: Киргизия отказывается от русских отчеств и фамилий.

Александр Иноземцев

Из обсуждаемой статьи: "Семейный кодекс страны ее граждане смогут добавить к своему имени «теги», «уулу» или «кызы». Доступны станут и притяжательные окончания вроде «-дын/тын», «-дин/тин», «-дун/дун» и так далее". --- НАПОМНИЛО старый анекдот... _____ ("причешу" чуток под текущие события 😉) _____ В России объявили частичную мобилизацию на СВО. --- Волк, Заяц и Хомяк ломанули прочь из России... Останавливаются у китайской границы и озадаченно чешут "репу", мол, со своим именем среди китайцев не затеряешься... --- ВОЛК: - Придумал!!! Я буду Вуй-Вуй. ЗАЯЦ: - А я Зуй-Зуй! ХОМЯК (разворачивается и на ходу бросает): - Знаете ребята, я, пожалуй, в России останусь.