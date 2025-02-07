Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Вытрут ноги»: Киргизия отказывается от русских отчеств и фамилий.

«Вытрут ноги»: Киргизия отказывается от русских отчеств и фамилий.

Принятие в Киргизии на законодательном уровне требований по замене русских вариантов отчеств и фамилий, оканчивающихся на «-ов» и «-ев», вообще не оригинально, по такому сценарию уже происходил процесс сначала замены паспортов, а потом и получения гражданства в странах Прибалтики, отметил член СПЧ Кирилл Кабанов, передает REX 5 февраля.

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Александр Иноземцев
Из обсуждаемой статьи: &quot;Семейный кодекс страны ее граждане смогут добавить к своему имени «теги», «уулу» или «кызы». Доступны станут и притяжательные окончания вроде «-дын/тын», «-дин/тин», «-дун/дун» и так далее&quot;. --- НАПОМНИЛО старый анекдот... _____ (&quot;причешу&quot; чуток под текущие события 😉) _____ В России объявили частичную мобилизацию на СВО. --- Волк, Заяц и Хомяк ломанули прочь из России... Останавливаются у китайской границы и озадаченно чешут &quot;репу&quot;, мол, со своим именем среди китайцев не затеряешься... --- ВОЛК: - Придумал!!! Я буду Вуй-Вуй. ЗАЯЦ: - А я Зуй-Зуй! ХОМЯК (разворачивается и на ходу бросает): - Знаете ребята, я, пожалуй, в России останусь.
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