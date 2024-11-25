Вдохновение и вдохновители. Часть IV

Продолжение. Начало в № 588, 591, 594 Чем же немецких нацистов так сильно привлекал опыт США по сгону индейцев с их земель в резервации? Тем, что американские власти в этих резервациях, по сути, осуществляли ломку коллективной воли целых племен.