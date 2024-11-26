Многодетным семьям Подмосковья напомнили способы улучшить жилищные условия

Подмосковье поддерживает многодетные семьи, помогая им приобрести собственное жилье через подпрограмму «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» в рамках программы Московской области «Жилище».
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