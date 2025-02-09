Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Красивая картинка? Щедрый жест? А может откровенный плевок в сторону России?

Красивая картинка? Щедрый жест? А может откровенный плевок в сторону России?

С заботой об Украине: Миллион долларов от Азербайджана вместо тысячи слов Пока даже самые ярые защитники киевского режима потихоньку сворачивают помощь Украине, Азербайджан решил, видимо, запрыгнуть в последний вагон «всемирной щедрости».

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
МРАЗЬ эйХАМСКАЯ....
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7 час.
Ирина
Продажный азер и дырявый еврей друг друга нашли.
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5 час.
Ника
Пока наши войска не выйдут на границу с Венгрией, придется терпеть турок и азеров.
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5 час.
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