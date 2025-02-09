Красивая картинка? Щедрый жест? А может откровенный плевок в сторону России?

С заботой об Украине: Миллион долларов от Азербайджана вместо тысячи слов Пока даже самые ярые защитники киевского режима потихоньку сворачивают помощь Украине, Азербайджан решил, видимо, запрыгнуть в последний вагон «всемирной щедрости».