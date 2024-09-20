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"Истребляли людей как тараканов": Житель Суджи рассказал о зверствах наёмников

"Истребляли людей как тараканов": Житель Суджи рассказал о зверствах наёмников

В Курской области рассказали, что творилось в первые дни нападения боевиков ВСУ на русский регион.Как выяснилось, в первые дни вторжения боевиков ВСУ в Курскую область было убито множество мирных жителей.

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