В Канаде обнаружили безымянные могилы на территории школы-интерната

Безымянные могилы на территории кладбища при бывшей школе-интернате предположительно обнаружила комиссия, проводившая поиски, 30 ноября пишет The City News со ссылкой на вождя местного племени в районе озера Фрейзер.
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