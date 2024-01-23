Надаль, Медведев, Рублев, Маррей сыграют в Дохе

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Стала известна заявка турнира в Дохе, который стартует 19 февраля. В нее вошел 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль, который снялся с Australian Open из-за травмы бедра.