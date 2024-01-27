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ВК Пресс

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ВСУ бомбят православный монастырь в ДНР: монахи не хотят оставлять свою обитель

ВСУ бомбят православный монастырь в ДНР: монахи не хотят оставлять свою обитель

В последние недели участились атаки на монастырь в Никольском, осуществляемые украинскими националистами, при помощи беспилотных систем.

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