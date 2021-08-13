Чего избежали сибирские реки 35 лет назад

14 августа 1986 года ЦК КПСС принял постановление «О прекращении работ по переброске части стока северных и сибирских рек», отказавшись от планов перенаправлять воды нескольких крупных рек в засушливые районы и поворачивать воды Иртыша вспять.
14 августа 1986 года ЦК КПСС принял постановление «О прекращении работ по переброске части стока северных и сибирских рек», отказавшись от планов перенаправлять воды нескольких крупных рек в засушливые районы и поворачивать воды Иртыша вспять.
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