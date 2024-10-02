Замглавы ФНЭБ Гривач: РФ займет первое место по поставкам газа в Китай

В 2024 году Россия может занять лидирующее место по объемам поставок газа в Китай. Об этом заявил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач в интервью ТАСС.
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