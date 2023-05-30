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Челябинский ветеран призвал мужчин выбирать службу по контракту

Челябинский ветеран призвал мужчин выбирать службу по контракту

Полковник запаса Сергей Седнев рассказал, почему так важно сегодня отдать долг Родине. Зампредседателя областного Совета ветеранов, председатель Челябинской региональной общественной организации участников боевых действий «Родина» Сергей Седнев высказался о переломном этапе в истории России.

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