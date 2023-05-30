Полковник запаса Сергей Седнев рассказал, почему так важно сегодня отдать долг Родине. Зампредседателя областного Совета ветеранов, председатель Челябинской региональной общественной организации участников боевых действий «Родина» Сергей Седнев высказался о переломном этапе в истории России.
Популярные статьи
- В Жуковском лишают единственного жилья уникального специалиста в области авиастроения
- Сенатор Джабаров об украинской идее переименовать Грузию в Сакартвело: похоже, Верховная Рада превращается в «сборище идиотов»
- Спикер МИД РФ Захарова о критике Киссинджера Зеленским: «Монстрик начал скалиться на создателей»
Свежие комментарии