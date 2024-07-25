Биолог Темерева: в РФ есть водоемы, пригодные для поедающей мозг амебы

Поедающая мозг амеба неглерия (Naegleria fowleri) живет в пресных водоемах, температура которых долгое время остается повышенной, рассказала «Звезде» профессор кафедры зоологии беспозвоночных биологического факультета МГУ Елена Темерева.
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