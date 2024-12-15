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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шэмс Чарания: «Уорриорз» видят Денниса Шредера игроком стартового состава, который снимет часть нагрузки со Стефа Карри»

«Стеф Карри, Дрэймонд Грин и Стив Керр поддерживали идею приобретения Шредера. Они его очень уважают, очень рады его приходу.

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