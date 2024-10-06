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Немного рабочего процесса нашего дизайнера

Немного рабочего процесса нашего дизайнера

Сегодня он словно художник кистью на холсте создает новый продукт. Только его основной рабочий инструмент это графический планшет, который позволяет получить настоящее удовольствие от процесса, что видно по довольному лицу коллеги.

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