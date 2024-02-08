Президент США Байден рассказал о недавней беседе с покойным канцлером ФРГ Колем

Американский президент Джо Байден снова оконфузился, перепутав имя европейского лидера. Словесная оплошность 81-летнего политика стала второй за несколько дней, в этот раз он пообщался умершим канцлером Германии Гельмутом Колем, сообщило агентство Bloomberg.
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