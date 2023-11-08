Что выиграли наследники Марадоны

Наследники Диего Марадоны, который умер три года назад, выиграли борьбу за использование имени аргентинского футбольного гения после того, как высший суд Европы постановил, что аргентинская компания Sattvica, принадлежащая его бывшему адвокату, не имеет права на товарный знак.