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Вечерний Новосибирск

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Более 64 тысяч семей региона получили областной семейный капитал

Более 64 тысяч семей региона получили областной семейный капитал

«Областной семейный капитал – это эффективный и гибкий инструмент поддержки, который позволяет многодетным семьям решать именно те задачи, которые для них наиболее актуальны.

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