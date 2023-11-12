Чемпион первого круга – «Краснодар». В 75% случаев это заканчивается золотыми медалями

В субботу вечером кубанцы отобрали очки у действующего обладателя титула, «Зенита» – 1:1 – и выиграли первую половину турнирной дистанцииГлавные выводы по матчу тура: «Зенит» и «Краснодар» — абсолютно равны.
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