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FiNE NEWS

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Телеведущий Дмитрий Дибров опроверг слухи о проблемах с сердцем

Телеведущий Дмитрий Дибров в интервью журналисту Георгию Иващенко для проекта «Proпуск» опроверг слухи о проблемах с сердцем.

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