Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 000 подписчиков

Гражданские дроны в России будут продавать через маркетплейс ГТЛК

Гражданские дроны в России будут продавать через маркетплейс ГТЛК

Заказать можно будет как сами беспилотники, так и услуги с их использованием.Начиная с 2024 года, гражданские дроны и услуги с их использованием будут продавать в России через маркетплейс ГТЛК, сообщает РБК.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх