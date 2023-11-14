Гражданские дроны в России будут продавать через маркетплейс ГТЛК

Заказать можно будет как сами беспилотники, так и услуги с их использованием.Начиная с 2024 года, гражданские дроны и услуги с их использованием будут продавать в России через маркетплейс ГТЛК, сообщает РБК.
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