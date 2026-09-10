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Стало известно, сколько пенсионных баллов можно накопить при средней зарплате

Стало известно, сколько пенсионных баллов можно накопить при средней зарплате

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Россияне смогут накопить около 4,4 пенсионного балла в год при средней заработной плате в 110 тысяч рублей.

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