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Келли Убре после победы над «Шарлотт»: «В раздевалке «Филадельфии» отличная атмосфера»

В пятницу «Филадельфия» победила «Шарлотт» 108:98, лидер команды Джоэл Эмбиид вернулся в состав после перелома лицевой кости.

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