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Регионы России

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Основные правила и техника игры в падель: подробная инструкция

Основные правила и техника игры в падель: подробная инструкция

Падель — динамичный вид спорта, сочетающий элементы тенниса и сквоша, играется на корте размером 20x10 метров с ограждением из стеклянных стен.

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