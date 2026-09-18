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Царьград

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Скрыть не удалось. Мобилизованный украинец расстрелял своих сослуживцев

Скрыть не удалось. Мобилизованный украинец расстрелял своих сослуживцев

Вымогательство в ВСУ привело к массовой гибели. Солдат расстрелял своих же сослуживцев.Трагический инцидент произошел в Сумской области, где в расположении 106-й бригады теробороны ВСУ случилась кровавая расправа.

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