Трансфер Неймара: в штаб-квартире футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" провели обыск

В середине февраля в штаб-квартире футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" прошли обыски в рамках расследования подозрений в предоставлении парижскому клубу налоговых льгот при трансфере бразильского нападающего Неймара в 2017 году, спустя месяц после аналогичных действий Министерства экономики Франции, сообщает AFP.