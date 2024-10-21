МО РФ: Ка-52м сорвал ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье

Пресс-служба Министерства Обороны Российской Федерации проинформировала о том, что вертолёты Ка-52м активно применяются для того, чтобы ликвидировать проникших в курское приграничье боевиков ВС киевского режима.
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