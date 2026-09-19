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Царьград

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Суд отправил гендиректора MIXIT Олега Пая под домашний арест

Суд отправил гендиректора MIXIT Олега Пая под домашний арест

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора MIXIT Олега Пая. Он подозревается в мошенничестве на крупную сумму.

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