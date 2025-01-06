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Путину придётся стать Сталиным

Путину придётся стать Сталиным

Виктор Анисимов В народе растёт запрос на ужесточение внутренней политики, в том числе и срочное решение мигрантского вопроса, искоренения чудовищной коррупции охватившей практически все стороны нашей жизни, решения наболевших, и давно уже перезревших, социальных проблем, таких как взрывной рост цен на основные продукты питания, обуздание инфляции заранее сжирающую индексацию пенсий, и многое другое.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Пусть Путин им будет, да поскорее, нет возражений!
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13 час.
StarPer
Переобуться из либерала в коммуниста не возможно.
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9 час.
ИК
Иосиф Калинин
&quot;.... растёт запрос на ужесточение внутренней политики&quot; , а &quot;к внешней политике, проводимой Путиным, особых нареканий нет&quot;.  А ведь, внутренняя политика Путина - это прямое следствие его внешней политики! Вот, например, антирусская миграционная политика -  это прямое следствие заигрывания с мусульманским миром, с которым Путин безуспешно пытается сколотить антизападную коалицию.
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5 час.

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