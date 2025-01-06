Путину придётся стать Сталиным

Виктор Анисимов В народе растёт запрос на ужесточение внутренней политики, в том числе и срочное решение мигрантского вопроса, искоренения чудовищной коррупции охватившей практически все стороны нашей жизни, решения наболевших, и давно уже перезревших, социальных проблем, таких как взрывной рост цен на основные продукты питания, обуздание инфляции заранее сжирающую индексацию пенсий, и многое другое.