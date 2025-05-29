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test mazurok

1 подписчик
Прогноз погоды в Крыму на 29 мая

Прогноз погоды в Крыму на 29 мая ☁️ В Симферополе +20 и облачно с прояснениями В Севастополе +18 и облачно с прояснениями В Евпатории +18 и облачно с прояснениями В Черноморском +19 и облачно с прояснениями В Джанкое +22 и облачно с прояснениями В Ялте +18 и небольшой дождь В Алуште +19 и небольшой дождь В Керчи +20 и ясно В Армянске +20 и облачно с прояснениями В Красноперекопске +20 и небольшой дождь В Бахчисарае +20 и облачно с прояснениями В Феодосии +19 и ясно В Судаке +18 и небольшой дождь 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅ По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.

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