Собственники с ипотекой получат право на самостоятельную продажу заложенного имущества Ирэн ОрлонскаяПосле окончательного принятия Государственной думой законопроекта, предоставляющего гражданам возможность самостоятельно продать имущество, находящееся в залоге у банка, по наиболее выгодной цене, он был направлен на утверждение в Совет Федерации.