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Европейцам всю зиму придется умыкать газовозы у конкурентов высокой ценой

Европейцам всю зиму придется умыкать газовозы у конкурентов высокой ценой

У покупателей из Азии, которые тоже чувствуют на себе последствия возникшего из-за ближневосточной войны газового кризиса, есть одно преимущество: им доступен российский газ.

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