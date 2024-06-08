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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Саутгейт после 0:1 от Исландии: «Самоуспокоение по поводу того, что Евро можно взять талантом... Футбол так не работает»

Перед Евро-2024 у команды Саутгейта одна победа в пяти матчах. «Далеко от идеала. Не буду пытаться представить это как-то иначе.

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