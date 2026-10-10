Тото Вольф рассказал, какой урок извлёк из конфликта Проста и Сенны

Тото Вольф рассказал, какой урок извлёк из конфликта Проста и СенныLAT Images / MercedesРуководитель Mercedes Тото Вольф вспомнил разговор с Аленом Простом о конфликте с Айртоном Сенной, который повлиял на его подход к отношениям с гонщиками.