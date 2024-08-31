Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий группы лиц в отношении жителя Сургута

В социальных медиа сообщается, что несколько человек жестко избили мужчину в городе Сургуте. Следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по данному факту проводится доследственная проверка.
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