Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Пашинян лжец, подлец и убийца своих граждан, он продавшийся пиндосрани и гейропе жополиз и очень скоро народ его свер...Пашинян сбрил бор...
  • Вовладар Даров
    КлоныПашинян сбрил бор...
  • Eduard
    Мало!Москвич получил 1...

Мария Багреева: оборот розничной торговли Москвы вырос на 6,5% за год

Мария Багреева: оборот розничной торговли Москвы вырос на 6,5% за год

По итогам трех кварталов 2024 года оборот розничной торговли Москвы составил более 5,3 трлн рублей, что на 6,5% больше того же периода прошлого года в сопоставимых ценах, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх