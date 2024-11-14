Мария Багреева: оборот розничной торговли Москвы вырос на 6,5% за год

По итогам трех кварталов 2024 года оборот розничной торговли Москвы составил более 5,3 трлн рублей, что на 6,5% больше того же периода прошлого года в сопоставимых ценах, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.