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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сент-Луис» – один из главных претендентов на Никишина. Защитник «Каролины» хочет получить около 8 млн долларов в год

Защитник «Каролины» Александр Никишин может перейти в « Сент-Луис ». 24-летний российский хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента после завершения контракта с окладом 925 тысяч долларов.

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