Болельщики в Детройте освистали «Пистонс» после 27-го поражения подряд

«Пистонс» уступили на домашней арене «Нетс» со счетом 112:118. У клуба из Детройта теперь самая продолжительная серия поражений за один сезон в истории НБА, 27 матчей (ранее «Филадельфия»-13/14 и «Кливленд»-10/11 по 26 раз).